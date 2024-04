Tennis Tavolo Serie C2. Milano Academy, rotta playoff

Ancora un’affermazione per accedere ai playoff validi per l’approdo in C1. Un obiettivo che i ragazzini terribili del Milano Tennis Table Academy, tutti Under 15, non vogliono lasciarsi sfuggire. L’operazione è alla portata della formazione composta da Marco Castaldo, Achille Puleo, Gabriele Nino e Giacomo Forno. Nino, classe 2010, è il più giovane. Oggi, per la penultima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C2, gli allievi dell’allenatrice Lidia Rodichkina affrontano in trasferta il Psg Limito-Orlando & Fanari. Domenica prossima, il MTT giocherà in casa con il TT Isola del Bosco B. L’incontro verrà disputato a Vedano. All’andata la compagine brianzola vinse per 7 a 0. Ma a Lidia la qualificazione ai playoff di C1 non basta. "A Terni - precisa - a partire dal 25 aprile sono in programma i campionati italiani. La squadra deve conquistare una medaglia". Due atleti del MTT si sono messi in mostra alla Coppa delle Regioni. La compagine lombarda composta anche da due giocatori del MTT, il monzese Achille Puleo e Gabriele Nino di Missaglia, si è classificata al terzo posto.