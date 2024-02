TENNIS TAVOLO: tutto il programma delle gare. Scatta oggi il torneo nazionale Open

SAN GIOVANNI

Oggi e domani dedicati al tennis tavolo. E’ un torneo nazionale ‘Open’. Si disputerà al Palazzetto comunale di San Giovanni Valdarno. E’ aperto ad atleti provenienti da tutte le regioni italiane. Si prevede una presenza di circa 200 pongisti. Organizza il Tennis Tavolo Valdarno diretto da 53 anni (16 titoli nazionali) dal fondatore, il tecnico nazionale Vivaldo Nannoni, padre di Lorenzo, commissario ed allenatore della nazionale italiana. L’evento inizierà stamani alle ore 9 e proseguirà alle 14,30 col singolare Over 2500. Domani toccherà ai giocatori più forti con i singolari Over 1000 ed Over 452. In tutte le categorie si disputeranno gironi iniziali all’italiana con 4 pongisti ciascuno, poi gare ad eliminazione diretta. Ingresso libero.

Gigr