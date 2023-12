Tennis Tavolo Valdarno ancora in vetrina. Punta alla C il club con Bagnolesi protagonista

Il Tennis Tavolo Valdarno viaggia a gonfie vele. E’ imbattuto e primo in classifica. Domenica ha vinto a Firenze contro Artigianelli. Un successo sofferto, ma meritato. L’esperto e sempre in grande spolvero, il giocatore Francesco Bagnolesi, 43 anni, ha guidato la squadra alla vittoria. Il ‘nonno’ del tennis tavolo ha ottenuto 3 vittorie, compresa quella decisiva del 5-4 contro il fiorentino Fabrizio Leoni, poi un punto a testa per William Deventi e Francesco Martinino. Con questa ennesima vittoria il Tennis Tavolo diretto dal tecnico nazionale Vivaldo Nannoni (nella foto da sinistra Francesco Martinino, Francesco Bagnolesi e William Deventi) si conferma l’unica compagine imbattuta del girone. Sabato 16 dicembre impegno in casa la Sestese. E’ l’ultima partita del girone d’andata. Punta alla C la società fondata guidata da Vivaldo Nannoni: nei suoi 60 anni di vita ha sfornato numerosi atleti a livello nazionale e l’ex campione, l’attuale commissario tecnico della nazionale Lorenzo Nannoni.

Giorgio Grassi