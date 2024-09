Tennis. Tc Bisenzio, un innesto di qualità. Bianchini nuovo direttore tecnico

Nello staff tecnico del Tc Bisenzio entra, nell’importante ruolo di direttore tecnico, il maestro fiorentino Fabio Bianchini. "Siamo felicissimi di inserire nel nostro gruppo di lavoro un maestro con la sua esperienza e professionalità nel mondo del tennis - spiega Stefano Bonechi direttore sportivo del Tc Fabbricone Bisenzio -. Fabio è un grande conoscitore sia del settore agonistico che della scuola tennis di base. Bianchini nel suo curriculum ha trascorsi di altissimo livello anche in gestioni organizzative dei Circoli ed è persona con provati valori umani, di correttezza e affidabilità".

Fabio Bianchini è nato a Firenze il 2 agosto 1967, con miglior classifica nazionale B2, maestro di tennis dal 1988 e maestro nazionale dal 2001. Numerose le sue esperienze ad alto livello: sparring partner di Conchita Martínez (numero 2 in singolo e 7 in doppio Wta) e Anke Huber (numero 4 in singolo e 23 in doppio Wta). Nato e cresciuto al Match Ball Firenze come giocatore, successivamente maestro fino a ricoprire la carica di direttore tecnico, vincendo tra l’altro come capitano il campionato di serie A maschile nel 1998 e 1999. Tra gli allievi seguiti da segnalare: Elia Grossi, Massimo Ardinghi, Massimo Calvelli, Marzia Grossi, Giulia Meluzzi e tanti altri. Bianchini ha collaborato negli anni passati in circoli importanti come il Ct Firenze, Santa Croce, Pistoia e altri. Dal 2018 al 2023 è stato direttore generale del Match Ball Firenze. L’ultimo suo incarico quale fiduciario provinciale dei maestri Fitp della provincia di Pistoia.

"Sono davvero contento di poter mettere a disposizione la mia esperienza in un circolo di valore come il Tc Bisenzio - afferma Bianchini - tra l’altro la squadra principale ad ottobre parteciperà al campionato di serie A2 maschile". Ora Bianchini avrà il compito di far crescere tutto il club Tc Fabbricone Bisenzio e i ragazzi che ci giocano.

