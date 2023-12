Tennis, tempo di bilanci per il Ct Zavaglia

Il Circolo Tennis Zavaglia ha festeggiato martedì scorso la fine dell’anno sportivo, che ha regalato grandi soddisfazioni. A far da conduttore il maestro Omar Urbinati, da poco direttore tecnico della scuola, che ha iniziato con la premiazione di tre soci storici: Angelo Zavaglia, Carlo Mingozzi ed Ettore Baroncelli. Presenti alcuni giocatori di punta del Club, come Sara Aber, Emma Valletta, il fratello Luigi che quest’anno ha esordito in A2, e il nuovo acquisto del Club, Daniel Bagnolini: il cervese allievo della Galimberti Tennis Academy che andrà a rinforzare la squadra di vertice. Presentate le squadre che quest’anno potranno beneficiare del rientro di Matteo Mucciarella, Leone Spadoni e Mattia Benedetti. Ronnj Capra sarà il capitano e la punta di diamante della squadra di serie C che comprenderà giovani di prospettiva come Alessandro Vallicelli, in campo l’Under 16 maschile con Niccolò Satta e Vallicelli, l’Under 14 maschile con Giacomo Guerrini, Dante Terzi e Federico Sparagi, l’Under 12 femminile con Anna Foschini e Diamante Campana, l’Under 12 maschile con Leonardo Satta, Lorenzo Orselli, Nicolò Maldini e Filippo Trioschi.