Tennistavolo. Accorsi-Gabbi e Ferretti-Rettighieri sul podio. Bronzi ai campionati italiani di Riccione

Si sono conclusi nello scorso weekend i Campionati Italiani di tennistavolo che si sono svolti a Riccione e non sono mancate, per l’ennesima volta, le medaglie per gli atleti modenesi. Ancora protagonista Carlo Accorsi, che nel doppio maschile di V Categoria, in coppia con Tiziano Bacchelli, ha sfiorato il podio, fermandosi ai quarti di finale perdendo 3-2 contro i vincitori del titolo, i lombardi Giacobbe/Preti. Accorsi si è però prontamente rifatto nel doppio misto insieme alla compagna di squadra Elena Gabbi, centrando un bel bronzo: anche se il rammarico per aver perso in semifinale con un tiratissimo 3-2 ancora una volta contro i vincitori, la coppia lombarda Preti/Trozzo, ha lasciato l’amaro in bocca ai due portacolori rossoneri. Per la Villa D’Oro, la duecentesima medaglia della propria storia ai Campionati Italiani è arrivata poi grazie ai due migliori talenti del vivaio rossonero: l’Under 15 Lorenzo Rettighieri e l’Under 17 Elena Ferretti, che hanno centrato il bronzo nel doppio misto di IV Categoria. Nel singolare, invece, i due giovanissimi non sono riusciti a ripetersi: Rettighieri ha perso ai 32esimi del tabellone finale, mentre Elena Ferretti agli ottavi è incappata nella lombarda Libretti Amelia poi vincitrice del titolo.