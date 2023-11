Tennistavolo. Alla Giara è tornato il sorriso. Doppietta per le squadre di C1

Torna il sorriso, alla Giara Assicurazioni, dopo la quarta giornata dei campionati a squadre di tennistavolo. In particolare si rivede il bel tempo in serie C1, con entrambe le formazioni societarie a segno, pur in contesti molto diversi fra loro. La squadra “B” ha compiuto una vera e propria impresa a Verona sui tavoli del San Pancrazio, l’anno scorso in serie B2 e fra le realtà più competitive del girone E. Gli estensi, in un match che si annunciava ad alto rischio, si sono imposti addirittura per 5-2, ed è

stata la grande giornata soprattutto di Pietro Andreoli, che sfruttando l’onda della recente

partecipazione in maglia azzurra al WTT Youth Contender di Lignano Sabbiadoro ha battuto, uno dopo l’altro, tutti i giocatori di casa: prima il brasiliano Nagano (3-1), poi il quotato Lonardi, ex seconda categoria (3-2, recuperando da 1-2) e, infine, il numero uno locale Bersan (3-2, dopo essere stato sotto di due set). Una miscela di tecnica, esplosività e di carattere, quella sfoggiata contro avversari molto più esperti dall’under 13 del

Tennistavolo Ferrara, sempre più lanciato verso i piani alti del movimento italiano; ma non va ridimensionata nemmeno la superba prova di capitan Curarati (due singolari vinti), estremamente regolare. La squadra, in un girone di livello elevatissimo per la categoria, è brillantemente terza a quota 6, alle spalle di Cortemaggiore e Sarmeola.