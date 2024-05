Tennistavolo. Andreoli d’argento

Due medaglie d’argento, per Pietro Andreoli, nei campionati italiani giovanili di tennistavolo. A Terni, nella categoria under 13, il talento della Giara Assicurazioni si è nuovamente messo in luce sia nella prova di singolare, nella quale era testa di serie

numero uno su un totale di 88 iscritti, sia in quella di doppio, che ha affrontato in coppia con il bolognese Binucci. L’amarezza, tuttavia, non è mancata, perché nella finale del singolo, contro il forte vigevanese Deleraico (seconda testa di serie del torneo), Andreoli non è riuscito a sfruttare due set di vantaggio (vinti nettamente per 11-8 e 11-4) e, complessivamente, sei match-point ripartiti fra la terza, la quarta e la quinta frazione, tutte terminate con il successo dell’avversario ai vantaggi (11-13, 10-12 e addirittura 13-15). Nel complesso, però, la finale è stata spettacolare e ha strappato gli applausi di tutti i presenti, con entrambi i giocatori protagonisti di colpi di alto livello e autori, a fine gara, di un significativo abbraccio, nel segno dell’amicizia e della sportività.

In precedenza Andreoli aveva vinto sei incontri consecutivi: prima nel girone iniziale contro Perego (3-1), Casula (3-1) e Nardi (3-0) e poi, nella fase a eliminazione diretta, contro il siciliano Bellissimo (3-0), il sanmarinese Ceccoli (3-0) e, in semifinale, contro il toscano Simi (3-1).