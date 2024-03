Tennistavolo. Andreoli strepitoso a Biella. Secondo, ora salirà di categoria

Sontuosa prova di Pietro Andreoli nel torneo nazionale di tennistavolo (quarta categoria)

disputato domenica a Biella. Il giovane alfiere della Giara Assicurazioni ha addirittura sfiorato il primo posto assoluto, superato solo in finale dal forte ed esperto De Stefano, veterano dell’Eureka Roma, che l’ha battuto in un match all’ultimo respiro. Davvero una prestazione da incorniciare, quella dell’atleta estense, mandata in scena in un tabellone composto da ben 155 giocatori, molti dei quali di alto livello e provenienti da tutta Italia. Andreoli, testa di serie numero sei della manifestazione, ha vinto a punteggio pieno il girone iniziale, superando per 3-1 sia il toscano Zizzo sia il piemontese Ceciliato e per 3-0 il lombardo Grasso. Poi, nella fase a eliminazione diretta, ha innestato la quinta costringendo alla resa, nell’ordine, Ciobutaru (Cus Bergamo) per 3-0, l’ostico Bragotto (Sarmeola) per 3-1, il forte toscano Balderi (Cascina) per 3-1, l’ex-classificato di terza categoria Molinari (Cortemaggiore) per 3-0 nei quarti di finale e il giovane e quotato Grulliero (altro atleta del Cascina) per 3-1 in semifinale. Poi, nel combattuto atto conclusivo contro De Stefano (tre set su cinque sono finiti con due punti di scarto), è giunta la sconfitta di misura, non senza rammarico per l’impresa piena sfuggita di un soffio ma, al tempo stesso, con la consapevolezza di avere raggiunto un risultato di grande spessore.