Tennistavolo. Apuania, rush finale per raggiungere la testa del girone

Rincorsa al primo posto nel girone, per la formazione di B2 della Apuania Tennistavolo nel campionato nazionale di categoria, girone D. Nelle ultime due giornate (seconda la terza di ritorno) i gialloazzurri hanno collezionato altrettanti successi, imponendosi tra le mura amiche e fuori casa. All’ombra delle Apuane i carraresi si sbarazzano del Perugia con un secco 5-0 con due punti di Matteo Petriccioli (3-0, 3-0), due di Edoardo Cremente (3-0, 3-0) e uno di Luca Della Rosa (3-0). A Cesenatico si impongono 3-5 in casa dell’Alfieri Romagna con tre punti di Luca Della Rosa (0-3, 0-3, 1-3) e due di Edoardo Cremente (1-3, 3-1, 0-3), nessun punto per Giacomo Betti (3-0, 3-0). La classifica: Villa d’Oro Modena 20; Apuania Carrara 18; Città dei Ragazzi Modena 14; Prato, Alfieri Romagna e Perugia 8; Genova 4; La Spezia 0. La prima sale in B1, le ultime due scendono in C1. Con 4 giornate ancora da giocare e 8 punti in palio, la lotta per la vetta è aperta: atteso lo scontro diretto carraresi-modenesi.

ma.mu.