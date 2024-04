Tennistavolo. Baroncelli regala un altro scudetto al club di Andriani

Tre medaglie per la Fortitudo Tennistavolo di Franco Andriani che a Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia), prende parte ai campionati italiani paralimpici. Sei atleti al via, tre medaglie, un bilancio di tutto rispetto per la storica società di via San Felice che tiene alto l’onore del tennistavolo all’ombra delle Due Torri. Il migliore di tutti, ancora una volta, è Manfredi Paolo Baroncelli che, in finale, si sbarazza di Ludovico Bini (11-8, 11-8, 12-10) conquistando così il titolo nella classe 9. Per Baroncelli si tratta dello scudetto numero 11 di una carriera davvero straordinaria.

E’ d’argento, invece, Sergio Lamieri che, nella classe 7, viene sconfitto da Roberto Martinelli. Bronzo per Matteo Govoni nella classe 6/10 esordienti, al debutto nella rassegna tricolore.

Niente da fare, invece, per Mirco Montanari che nella classe 8 è stato inserito in un girone di ferro nel quale si classifica al terzo posto non accedendo alla fase finale.

Stessa sorte per Domenico Lacerenza classe 3 in carrozzina e per Giuseppe Renzi classe 11 che pur giocando al loro massimo non sono riusciti a superare i rispettivi gironi non qualificandosi così per le finali.

Grazie al successo di Manfredi Baroncelli e agli altri piazzamenti di prestigio, la Fortitudo di Andriani conquista anche l’ottavo posto nella particolare classifica riservata alle società.

Non male considerando che, nel Reggiano, arrivano 64 club. I giocatori della Fortitudo si allenano nella nuova palestra Spin On di via Papini 30/a.