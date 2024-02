Tennistavolo. Bene le formazioni di "B1» e "B2» dell’Incas. Ma anche le regionali si fanno valere

Dopo un lungo stop di due settimane hanno ripreso i campionati pongistici nazionali e regionali che hanno visto impegnate nove delle dodici squadre della società lucchese dell’Incas Caffè Tennistavolo Villaggio Lucca.

Nelle serie nazionali di "B1" e "B2" entrambe le squadre continuano a vincere e a convincere: in "B1" Di Fiore (3), Zuanigh (1) e Mankowski (1) vincono 5-2 contro la Physis Servizi per l’ambiente Cascina e mantengono la seconda posizione in classifica, al pari di altre due squadre, rendendo ancora più avvincente la corsa per il primato; in "B2" importante vittoria di misura (5-4) contro l’Acsi Pisa da parte di Cerquiglini (3), Bemi (1) e Falchi (1) che non regalano passi falsi e si mantengono sempre in vetta alla classifica.

Nelle regionali la sola sconfitta arriva dalla "C2-A" che cede 2-5 contro la Polisportiva Dilettanti Pulcini Pisa; vincono la "C2-B" (5-0 contro il Pistoia Virtus), la "D1-B" (foto) per 5-2 contro l’Aics Sestese, la "D2-C" (5-4 contro il Ciatt Prato "A") e la "D3-C" (5-4 contro il Pistoia).

Anche le ragazze di entrambe le categorie femminili (serie "C" regionale e serie "B" nazionale) sono scese in campo nei rispettivi campionati, conquistando, però, un solo punto, arrivato dalla serie "B" di Ferri, Brancaccio e Bortoli (assente Corini): un faticoso pareggio (3-3) strappato alle liguri del Don Bosco Varazze ha permesso di non tornare a casa a mani vuote, dopo la sconfitta 4-0 contro il Bernini Livorno; due sconfitte su due gare per Enascut, Caroli e Mori della serie "C" che terminano, così, la regular season in quinta posizione.

Insomma, un buon bilancio in generale per il team lucchese, nonostante queste battute d’arresto.