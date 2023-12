Tennistavolo Campionato di A1. L’Apuania sbanca Napoli da pronostico. E’ campione d’inverno

Pronostico rispettato per l’Apuania Tennistavolo che nella settima e ultima giornata del campionato nazionale di A1 s’impone all’ombra del Vesuvio con un perentorio 4-0 e gira la boa chiudendo imbattuta (cinque successi, un pareggio e un turno di riposo) e in testa. Nella prima partita Lubomir Pistej batte 3-1 Francesco Palmieri (12-10, 9-11, 11-6, 11-5) che prova a resistere specie nel primo e nel secondo set con il partenopeo che prima si procura quattro set point (poi annullati dallo slovacco di Carrara) e poi vince il secondo set. Pochi problemi per Pistej invece nel terzo e quarto set. Nel secondo singolare Mihai Bobocica (nella foto) non ha avuto problemi a imporsi su Alessandro Gagliano per 3-0 (11-3, 11-5, 11-4) con il napoletano alla sua prima esperienza nel massimo campionato nazionale. Molta combattuta la terza partita tra Daniel Kosiba e Andrea Puppo, con il carrarese che riesce a spuntarla per 3-2 (11-13, 7-11, 11-3, 11-6, 11-7) rimontando un iniziale 0-2. Dal terzo set Puppo macina punti e porta i suoi sul 3-0. Nella quarta e decisiva partita Bobocica ha pochi problemi con Palmieri e con un altro 3-0 (11-1, 13-11, 11-6) chiude incontro e partita.

Classifica: Apuania Carrara 11 punti; Cagliari e Messina 8; Norbello Oristano 7; Bagnolese Mantova 3; Prato 2; Napoli 1.

ma.mu.