Tennistavolo Campionato nazionale di B2. Apuania, cinquina in casa del Poviglio. Bene Gaybakyan

Cinquina per la squadra della Apuania Tennistavolo nel campionato nazionale di B2, girone, D. Nella quinta giornata di andata, i carraresi si impongono fuori casa sui reggiani del Poviglio per 1-5 e mantengono la testa della classifica, imbattuti e solitari. Buona la prestazione dei gialloazzurri che vincono con due punti per Matteo Petriccioli (1-3, 1-3), due punti (0-3, 1-3) di Daniel Gaybakyan (nella foto) e un punto di Edoardo Cremente (3-0, 2-3). Soddisfazione è espressa dal dirigente Giancarlo Betti: "questa vittoria ci permette di essere primi, in testa alla classifica. La squadra emiliana è sicuramente di buon livello e noi abbiamo disputato un bel match; sono stati tutti bravi ma un plauso particolare va a Gaybakyan che ha giocato con costanza e buona qualità. Il campionato è ancora molto lungo e ci aspettano altre battaglie".

Classifica: Apuania Carrara 10; Cortemaggiore Piacenza 8; Marco Polo Brescia 6; Poviglio Reggio Emilia 4, Ferrara e Modena 4; Colognola ai Colli Verona 2; Bologna 0 (Poviglio e Bologna una partita in meno). La prima squadra è ammessa in B1, le ultime due squadre retrocedono in C1. Adesso il campionato osserva una lunga pausa e la squadra tornerà ai tavoli il 15 dicembre con la trasferta di Modena, partita impegnativa ma non impossibile.

ma.mu.