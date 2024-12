Tennistavolo Campionato nazionale di C1. Doppia vittoria per l’Apuania. La squadra A è prima

Due successi, entrambi per 5-1, per le due formazioni della Apuania Tennistavolo che partecipano al campionato nazionale di C1, girone I. Tra le mura amiche, nella settima e ultima giornata di andata, la squadra A si impone 5-1 sul Livorno, la squadra B per 5-1 su la Spezia. Per la formazione A due punti sono firmati da Emanuele Falchi (3-0, 3-1), due da Soto Miguel Molina (3-0, 3-0) e uno da Lorenzo Cammarano (0-3, 3-0). Per la formazione B due punti (3-0, 3-2) sono di Luca Della Rosa (nella foto), due di Salvador Reche Vazquez (3-0, 3-0) e uno di Stefano Di Rienzo (1-3, 3-0). Molto buono il girone di andata della formazione A: sei vittorie e una sconfitta in sette giornate, 31 partite vinte e 11 perse, 105 set vinti e 40 persi, 1503 i punti realizzati e 1141 quelli subiti. Si colloca invece a centro classifica la formazione B con 4 vittorie e 3 sconfitte (di cui una nel derby in famiglia), 29 partite vinte e 24 perse, 104 set vinti e 92 persi, 1832 i punti realizzati e 1767 quelli subiti. La classifica al termine del girone di andata: Apuania Carrara A 12 punti; Lucca 10; Livorno Apuania Carrara B 8; Physis Cascina 6; La Spezia, Pisa e Pulcini Cascina 4. La formula del campionato prevede la promozione in B2 per la prima, mentre le ultime due retrocedono direttamente in C2.

ma.mu.