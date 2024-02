Tennistavolo. Casini e Faucard, così la Maior va

La Maior 1 di Castel Maggiore supera 5-0 Senigallia e resta in corsa per la testa della classifica nel campionato di C1 di tennistavolo. La squadra del presidente Maida ha la meglio sul team marchigiano grazie a un’ottima prestazione dei suoi tre atleti. Alessandro Casini e il francese Yannick Faucard vincono due partite a testa e il giovanissimo Riccardo Salicetti porta a casa il quinto decisivo punto battendo agevolmente il miglior giocatore del team marchigiano. Continuano i corsi dell’Asd Maior per giovani e adulti nelle palestra di Castel Maggiore, in via Gramsci 175 e nella palestra di Santa Viola, in via Emilia Ponente 120.