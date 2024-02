Sabato 17 e domenica 18 febbraio si sono svolti i campionati regionali di tennistavolo e le tre squadre valdarnesi in gara hanno vinto i rispettivi incontri: la formazione di D1 ha prevalso con un netto 5 a 1 in trasferta a Sesto Fiorentino (un punto di William Deventi e due punti a testa per Francesco Martinino e Francesco Bagnolesi), con questa vittoria la squadra consolida il primo posto in classifica a due punti di distanza dal Ciatt Firenze.

Anche il Tennistavolo Vardarno A conferma il primo posto in D2 con la vittoria casalinga per 5 a 3 sul Ciat Firenze grazie al punto di Orio Innocenti e ai due punti conquistati da Alessandro Chellini ed Ernesto Innocenti. Nello stesso girone di D2, a due punti di distanza, il Tennistavolo Valdarno “B” conferma il secondo posto in classifica grazie alla vittoria in trasferta per 5 a 4 contro l’Aics Sestese, con due punti a testa ottenuti da Simone Barbagli e Antonio Fabbrini e un punto per Andrea Baldini Tosi.