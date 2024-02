Tennistavolo. Colpaccio Giara a San Marino. Gara da dimenticare per il team B

Ancora una giornata di tennistavolo agrodolce – ma a esito invertito rispetto alla scorsa settimana – per le squadre di serie C1 della Giara Assicurazioni. Questa volta, a mettersi in evidenza, è stata la formazione “A”, che ha compiuto una vera e propria impresa espugnando il campo del San Marino in un match palpitante (5-4), nel quale ha saputo mettere a segno una clamorosa rimonta. Sabato da dimenticare, invece, per la squadra “B” societaria, incappata in una sonora sconfitta per 5-0 sui tavoli della Villa d’oro Modena.

A San Marino il primo team della Giara Assicurazioni ha vendicato l’inopinata sconfitta del turno precedente a Senigallia, tornando in solitudine al comando del girone H anche grazie ai risultati favorevoli arrivati dagli altri campi. Esaltante soprattutto il finale della partita: sul 2-4, quando tutto sembrava ormai finito, prima Simone Gallerani ha battuto in quattro set il numero uno avversario Tentoni; poi Giulio Sani ha centrato l’exploit a

sensazione rimontando e battendo alla bella il forte Marco Vannucci; infine, nel nono e decisivo singolare, Guido Caravita ha saputo scrollarsi di dosso le incertezze dei primi due incontri superando in tre sole frazioni Emanuele Vannucci e firmando definitivamente il capolavoro estense. Classifica comunque cortissima, con la Giara Assicurazioni prima ma con tre squadre ad appena due punti di distanza.