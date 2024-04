Tennistavolo Dopo la quinta Coppa Italia. "Identità Toscana»:. Apuania premiata dalla Regione

E dopo la Coppa Italia, la premiazione a Firenze. Continua l’onda di successi della Apuania Tennistavolo che è stata invitata al centro sportivo di Coverciano dove è stata premiata nell’ambito della manifestazione ’Identità Toscana’, un’iniziativa del consiglio regionale che in una settimana affronta diversi temi. Nella giornata dedicata allo sport e alla nuova legge sui finanziamenti per nuovi impianti, sono state due le società premiate: il Tennistavolo Apuania Carrara, che in casa ha vinto la Coppa (la quinta della sua storia) battendo il Messina, e la Fabo Montecatini, che a Roma ha vinto le final four di Coppa Italia di serie B di basket. Già nel 2015 la società del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi era stata premiata sempre a Firenze con il Pegaso d’Oro, dopo avere vinto lo scudetto. Soddisfazione nel club gialloazzurro: "E’ un riconoscimento importante che che ci onora – affarema – e che arriva dal governatore regionale, un premio per il lavoro svolto e per i risultati raggiunti".

ma.mu.