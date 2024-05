Tennistavolo Due sconfitte negli ultimi due turni. Apuania, promozione sfumata nel finale per la squadra di B1

Una promozione mancata nel finale di stagione per due sconfitte (entrambe per 5-3) rimediate nelle ultime due giornate. E alla fine a promuovere in A2 è stato il Lucca, per soli 2 punti. E’ il campionato della squadra della Apuania Tennistavolo della B1, girone C, che ha chiuso al secondo posto dopo un campionato di vertice e che comunque ha centrato l’obiettivo iniziale che era la salvezza. Per i carraresi 22 punti in 14 incontri: 11 vittorie e 3 sconfitte con 64 partite vinte e 35 perse; 220 i set vinti e 136 quelli persi; 3511 i punti realizzati e 2916 quelli subiti. Tra i carraresi si è distinto Lorenzo Ragni (numero 22 del ranking) con una percentuale di successi dell’88,9% (36 partite disputate, 32 vittorie e 4 sconfitte), 99 i set vinti e 25 quelli persi, 1326 punti realizzati e 865 subiti. A seguire Enrico Puppo (121 del ranking) con 33 partite giocate (19 vittorie e 14 sconfitte pari al 57,6%), 72 set vinti e 51 persi, 1203 punti realizzati e 1048 subiti; quindi il lituano Benas Skirmantas con 30 partite giocate (13 vittorie e 17 sconfitte pari al 43,3%), 49 set vinti e 60 subiti, 982 punti realizzati e 1003 subiti.

ma.mu.