Tennistavolo En plein nelle rassegne nazionali. Apuania a tutto gas. Battute Sestese “B“ e Montemarciano

Tris di successi per le formazioni della Apuania Tennistavolo che hanno disputato la quinta giornata di ritorno dei campionati nazionali minori dove occupano il primo posto in classifica in due dei tre tornei a cui partecipano.

In Serie B1, girone C, successo interno per 5-2 contro i marchigiani del Montemarciano, con tre punti di Lorenzo Ragni, uno di Enrico Puppo e uno di Benas Skirmantas (nella foto). La classifica: Apuania Carrara 22; Lucca 20; Cus Camerino e Reggio Emilia 16; Prato 8; Cascina 6; Montemarciano e Poviglio 4. La prima squadra sale in A2, le ultime due retrocedono in B2.

In Serie B2, girone D, vittoria esterna per 0-5 con due punti di Edoardo Cremente e Luca Della Rosa, e uno di Matteo Petriccioli. La classifica: Villa d’Oro Modena 24; Apuania Carrara 20; Città dei Ragazzi Modena 16; Perugia 12; Prato 10; Alfieri Romagna 8; Victoria Genova 6; La Spezia 0. La prima sale in B1, le ultime due retrocedono in C1.

In Serie C1, girone I, vittoria casalinga per l’Apuania che supera 5-2 la Sestese B con tre punti di Lorenzo Cammarano e uno a testa Daniele di Leva e Alessandro Romano. Lã classifica: Apuania Carrara e Prato B 20; Sestese B 16; Cascina 14; Prato A 10; Sestese A e Firenze 8; Pistoia 0. La prima sale in B2, le ultime due retrocedono nella C2 regionale.

ma.mu.