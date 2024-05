Tennistavolo Festa in casa Apuania per il triplete Volpi: "Ecco la ricetta per i nostri successi Lavoro e pianificazione"

"E’ andata bene, abbiamo giocato una buona semifinale e due buone finali. Dopo due pareggi per 3-3 nella stagione regolare, abbiamo vinto lo scudetto battendo il Messina 0-4 e 3-0. Ed è stato un anno coronato anche dalla conquista della Coppa Italia (organizzata da noi a Carrara) e della Supercoppa, così che giocheremo in casa la prossima Supercoppa". In casa della Apuania Tennistavolo non si sono ancora spenti gli entusiasmi per la conquista del settimo scudetto che, oltre a confermare i gialloazzurri come squadra più vincente del tennistavolo italiano, completa il triplete dell’anno 2024.

"Non ci sono segreti, c’è solo una ricetta che prevede lavoro e organizzazione, la cura di tutti i dettagli senza lasciare nulla al caso, lo studio delle formazioni, nessuna presunzione, sempre con i piedi per terra, ogni cosa ponderata perché ad ogni partita si ricomincia da zero. Questo è l’unico sistema che conosco, e il lavoro paga sempre – dice il ds Claudio Volpi (nella foto), l’anima della società – non ci sono formule particolari, può andare bene o male, ma questa è la base perché i successi non arrivano per caso, partono dal basso, ci vuole sacrificio e questa è una ricetta da applicare ovunque: nel lavoro, in famiglia, nello sport". E probabilmente nella prossima stagione l’Apuania tornerà in Europa, forse nella Champions.

ma.mu.