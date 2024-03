TENNISTAVOLO. Festa Zarosystem. Promozione in B1

La Zerosystem è matematicamente promossa in B1. Il risultato, atteso ma mai scontato, è arrivato nell’ultima giornata disputata di campionato (ancora due quelle da giocare) con Federico Bacchelli al rientro dopo il lungo infortunio. Il sonoro 5-0 rifilato al Prato, mai in discussione, ha sancito così il ritorno della compagine villadoriana nella terza categoria nazionale. Sempre in B2 molto bene anche la Bonfatti Filettature Cdr che, sebbene sia scesa in campo a La Spezia in formazione ancora rimaneggiata, si è imposta per 5-3 sui liguri grazie ad una nuova tripletta di Lorenzo Guercio. In C1, lo scontro al vertice tra la Ts Villa D’Oro e il Castelmaggiore è stato appannaggio dei bolognesi, che si apprestano così a vincere il campionato: troppo superiori i felsinei dell’ex Casini e dello spagnolo Alcaniz, atleta tuttora imbattuto in campionato. Non è andata meglio, nel raggruppamento Nord, alla Cobi Meccanica orfana di Roberto Vai, battuta in casa per 5-2 da Parma. A gonfie vele la Pfm in serie C2, che si è aggiudicata per 5-3 il derby contro la Nettuno Bologna grazie al solito en plein dell’Under 15 Lorenzo Rettighieri e ai centri di Andrea Allegri e Davide Monari. Al contrario la Pizzeria Vesuvio Cdr, in formazione ampiamente rimaneggiata, è stata battuta per 5-0 dalla capolista Reggio Emilia.