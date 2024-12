Tennistavolo. Fine settimana grigio. Ma un 2024 vittorioso

Un bilancio in chiaroscuro per le squadre del Tennistavolo Villaggio Lucca, nella settima giornata dai vari campionati. Il 2024 si è concluso con un pareggio, tre vittorie e sei sconfitte. Per quanto riguarda le serie nazionali, nel girone "B" di "A2", al termine di un match molto combattuto, i rossoneri riescono a conquistare un buon pareggio contro l’Antoniana Pescara per 3 a 3, con due punti di Di Fiore ed uno di Puppo. Nel girone "C" di "B1, nella sfida contro i marchigiani della Vita – Maitek arriva, invece, una sconfitta per 5 a 2. L’unica vittoria nelle serie nazionali arriva dal girone "C"" della "C", dove Lucca ha battuto di misura 5 a 3 l’Acsi Pisa, grazie ai due punti di Gherardi e Galli e a quello di Niccoletti.

Per quanto riguarda le serie regionali sono arrivate due vittorie. La prima nel girone "B" della "C2", dove i rossoneri hanno battuto, senza grandi problemi, 5 a 0 il Dfl Viareggio "B", con due punti di Madrigali e Casali ed uno di Salani. L’altra vittoria per 5 a 2 arriva, invece, dalla "D3/A" con i due punti di Ercolini e Stefani e quello di Puppo che liquidano la pratica Acsi Pisa. Arrivano, invece, sconfitte dalla "D1/A" (2 a 5 contro l’Apuania Carrara), dalla "D2/A" (2 a 5 semprer contro l’Apuania Carrara, dalla "D2/B" (5 a 2 contro il DLF Pisa, dalla D2/C 3-4 contro il Valdera e dalla "D3/A" (4 a 3 con l’Oratorio Pontremoli).

Adesso anche i campionati del Tennistavolo Lucca si fermeranno per le festività natalizie e riprenderanno ad inizio anno. Si sta per concludere un 2024 di grandi successi per la società del presidente Claudio Frediani che, con tanti sacrifici, è riuscito a portare in alto a livello nazionale una società sana che, anno dopo anno, sta facendo risultati importanti. L’obiettivo per il nuovo anno è quello di continuare su questa strada, continuando sempre a lavorare con dedizione e serietà, per cercare di portare ancora più in alto i colori rossoneri ed il nome del Tennistavolo Lucca.

Le squadre torneranno ad allenarsi nei prossimi giorni, in vista della ripresa dei campionati. Alessia Lombardi