Tennistavolo: Giara Assicurazioni a segno con la prima squadra in serie B2

Giara Assicurazioni a segno, con la sua prima squadra, nella quinta giornata del

campionato di serie B2. Una vittoria di importanza assoluta, quella ottenuta in casa contro i veronesi del Colognola ai colli, in quanto giunta in uno scontro diretto per la salvezza; e il risultato finale di 5-1, peraltro, pone il terzetto estense in una posizione di grande vantaggio anche nell’ottica di un eventuale arrivo alla pari a fine stagione, a due o più

squadre. Intanto, però, va rimarcato il bel successo di sabato, nel quale i ferraresi si sono imposti grazie a capitan Curarati (due punti), a un ottimo D’Amore (doppietta senza alcun set perso) e al giovane Pietro Andreoli, che ha chiuso il match con il bilancio di una vittoria e una sconfitta. I ferraresi, ora, condividono con la Città dei Ragazzi Modena e con l’Audax Poviglio il quarto posto in classifica, con due lunghezze di vantaggio sul Colognola e quattro su Castelmaggiore, ancora al palo. Seconda battuta di arresto invece per la squadra di serie C1, che ha ceduto per 5-2 sul campo della capolista Brescia.