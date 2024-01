Tennistavolo Il big match di serie A1. Tra Apuania e Messina regna l’equilibrio. Finisce 3-3 dopo 4 ore

Non sono bastate 4 ore e un quarto di gioco all’Apuania Tennistavolo per avere ragione di un coriaceo Messina che al palazzetto di Avenza non si è mai arreso (3-3 il risultato finale, come all’andata) nella gara valida per la seconda di ritorno del campionato nazionale di A1. Ai tavoli il meglio del tennistavolo italiano con le prime due della classe che da diverse stagioni si contendono scudetti, Coppe Italia e Supercoppe. Il primo ad andare al tavolo è Tomislav Pucar (nella foto) che con un 3-1 batte Niagol Ivanov Stoyanov, ma i siciliani non ci stanno e, prima con Antonino Amato e poi con Matteo Mutti, pareggiano e passano a condurre battendo rispettivamente Andrej Gacina con uno 0-3 e Mihai Bobocica con un 2-3 al termine di una partita molto combattuta e con scambi spettacolari da ambo le parti. I carraresi però stringono i denti e a loro volta capovolgono l’incontro con Gacina che supera Stoyanov con un altro 3-0 e, una volta rimesso in parità l’incontro sul 2-2, passano davanti con Pucar che si impone 3-2 su Mutti. Tutto si decide nella sesta e ultima partita con Bobocica che subisce il 2-3 da Amato.

Classifica: Apuania Carrara 12 punti; Messina 11; Cagliari e Norbello Oristano 9; Bagnolese Mantova 7; Prato e Napoli 2.

ma.mu.