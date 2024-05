Tennistavolo. Il ferrarese under 13. Pietro Andreoli andrà agli Europei

Dalla Federazione italiana tennistavolo è arrivata una grande soddisfazione per Pietro Andreoli e per la Giara Assicurazioni. Il giovane attaccante estense, infatti, è stato

convocato nella nazionale under 13 per i Campionati europei di categoria, in programma dal 22 al 26 maggio a Bucarest e nei quali vestirà la maglia azzurra insieme al vigevanese Gabriel Deleraico, al pratese Pietro Campagna, alla bresciana Matilde Buzzoni e alla

genovese Claudia Bertolini. Saranno in programma tre competizioni: il torneo di singolare, quello di doppio misto (Andreoli giocherà in coppia con Bertolini) e la prova a squadre

mista (l’Italia, nel girone iniziale, affronterà Francia, Spagna e Kosovo).

Si tratta di un evento storico per il movimento ferrarese, perché mai, in passato, un giocatore di tennistavolo della provincia era stato chiamato in azzurro per un campionato europeo. Ma per Andreoli questo traguardo è la conseguenza naturale di una stagione di alto livello, nella quale – fra campionato di C1, tornei per categoria e tornei per età – fin qui ha vinto oltre 80 partite di singolare, guadagnando, dallo scorso luglio, più di 300 posti

nella classifica nazionale assoluta; un balzo prodigioso che lo ha portato a essere la prima

“racchetta” della provincia a 13 anni non ancora compiuti.