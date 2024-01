Tennistavolo, il primo team societario va ko a Senigallia. Giornata a luci e ombre per le squadre estensi

Prima giornata di ritorno in chiaroscuro, nel tennistavolo, per le due squadre di serie C1

della Giara Assicurazioni. Alla brillante vittoria interna per 5-2 della formazione “B” sul temibile Castelgoffredo, infatti, ha fatto riscontro il sorprendente scivolone del primo team societario, battuto per 5-1 nel testa-coda di Senigallia. Il successo estense sui mantovani, nell’occasione a segno solo con il forte bulgaro Stamenkovski, porta la firma di capitan Curarati, autore di due punti e finora il migliore dei suoi con il 75% di positività in campionato, di Pietro Andreoli (due vittorie, con netta rivincita sul giovane Mutti, che l’aveva sconfitto all’andata), e di D’Amore, che contro il più quotato Pagano ha saputo rimontare due set di svantaggio con grande orgoglio e qualità di gioco, imponendosi alla bella. La squadra “B”, con questo successo, sale al secondo posto in solitudine, a quattro lunghezze da un Cortemaggiore che sembra avere già

ipotecato la promozione in B2.

Nubi nere, invece, sulla formazione “A” della Giara Assicurazioni, che a Senigallia è incappata nella classica giornata no, acuita anche dalle precarie condizioni fisiche di parte della rosa. Il punto della bandiera è stato firmato da Sani su Cecchini, in un match nel quale, peraltro, i ferraresi hanno perso tre partite al quinto set. In classifica la squadra rimane prima, raggiunta dalla Villa d’oro Modena ma consapevole di avere sciupato una bella occasione.

Boccata di ossigeno, per contro, per la formazione di serie D1, a segno per 5-1 nell’importante incontro casalingo contro la Maior Castelmaggiore e ora salita in pieno centroclassifica. Doppietta senza set persi per un Mugellini in netta ripresa e due punti per un Blasi sempre più convincente in categoria, mentre Tumiati (una vittoria) ha avuto il merito di mettere il match subito sui binari giusti per i suoi imponendosi in rimonta nel

singolare di avvio. Meno positive le notizie dai campionati di D2 e di D3, con le due squadre della Giara Assicurazioni battute, comunque, dalle prime in classifica.