Tennistavolo - Il punto. Incas centra subito due promozioni. Conquistate la "B1» e la "D2»

Incas Caffè Lucca, ad una giornata dalla fine della stagione, mette al sicuro le prime due promozioni: in serie "B2", girone "E", Bemi (2), Cerquiglini (2) e Falchi (1), dopo una stagione pressochè perfetta, vincono 5-1 contro i fiorentini del Ciatt e centrano l’obiettivo della promozione in "B1"; la serie "D3"-"A", con il successo di Valbuena (1), Mazzei (2) e Maggio (2) centra la vittoria del campionato e la conseguente promozione in "D2".

In serie "B1" nazionale, girone "C", Di Fiore (2), Mankowski (1) e Zuanigh (2) vincono l’importante scontro al vertice contro Apuania Carrara che permette ai lucchesi di recuperare la prima posizione, ad un passo dalla promozione in massima serie. In serie "C2" (girone "C") Galli (3), Casali (2) e Niccoletti vincono 5-3 contro la Pol. Pulcini "B" e si assicurano il vertice e i play-off. La "D3"-"C" batte 5-1 il diretto avversario Ciatt Prato "A", secondo a due punti e sale al primo. Nel girone "A" la "C2" perde con il Bernini Livorno (4-5) e sarà ai play-out per la salvezza; la "D2"-"B" perde 5-1 contro la Pol. Pulcini "B". Anche la "D1"-"B", sempre contro il Ciatt Prato, esce sconfitta per 5-3. In "D2"-"A" vittoria per 5-2 dei lucchesi ai danni della Pulcini "A".

In "B" femminile (Mori e Stefani all’esordio in serie nazionale e Bortoli) due nette sconfitte: 4-0 in entrambe le partite contro Genova e Athletic Club, ma senza conseguenze. La salvezza era già raggiunta.