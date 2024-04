Tennistavolo In A1 si gioca “gara 1“ della finale scuetto. L’Apuania di Bellotti difende il tricolore in casa del Messina

Neppure il tempo di assaporare il successo sul Norbello Oristano nella semifinale secca, e l’Apuania Tennistavolo è nuovamente ai tavoli per gara 1 della finale scudetto contro il Messina, in programma oggi (ore 17) in riva allo stretto. Per assegnare lo scudetto (al momento cucito sulle maglie dei carraresi che lo hanno già vinto sei volte) si ripropone l’incontro con i siciliani, le due squadre che negli ultimi anni si sono contese titolo tricolore, Coppa Italia e Supercoppa (bilancio che però pende a favore degli apuani) e che ormai da tempo rappresentano il meglio del tennistavolo in Italia. Carrara è arrivata alla finale conquistando il primo posto in classifica nella stagione regolare (20 punti, frutto di 9 successi, 2 pareggi e 1sconfitta) e successivamente battendo i sardi del Norbello Oristano nella semifinale.

I siciliani si sono classificati al secondo posto (17 punti ottenuti con 6 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta) e in semifinale hanno sofferto per avere ragione della matricola Bagnolese Mantova (4-2). Gara 2 si terrà all’ombra delle Apuane sabato 27 aprile, mentre l’eventuale bella è in calendario nella prima decade di maggio in casa della Apuania in quanto squadra meglio classificata nella stagione regolare. L’Apuania del presidente Bellotti (nella foto) può quindi contare sul fattore campo ma il Messina ha sempre dimostrato di essere un avversario che non si arrende mai.

ma.mu.