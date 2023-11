Tennistavolo In Serie A1. Apuania in Sardegna. Bellotti: "Il Cagliari ha una rosa importante»

Torna ai tavoli la squadra di A1 della Apuania Tennistavolo che, dopo avere osservato il turno di riposo, questo pomeriggio vola in Sardegna per fare visita al Marcozzi Cagliari (ore 18.30) nella gara valida per la sesta giornata del massimo campionato nazionale. Trasferta molto impegnativa per i carraresi (Mihai Bobocica, Andrej Gacina, Lubomir Pistej, Tomislav Pucar e Andrea Puppo) che con 7 punti sono imbattuti in vetta alla classifica, mentre i sardi (Humberto Manhani, Shiyu Sun e Federico Vallino) sono secondi ad uno solo punto di distanza, sono reduci dal successo nell’ostico derby isolano con il Norbello Oristano e meditano il sorpasso.

"E’ ancora presto per fare previsioni – dice il presidente Guglielmo Bellotti – abbiamo iniziato bene il campionato ma ci attendono due trasferte insidiose a Cagliari e a Napoli. La squadra isolana ha una rosa molto importante e in grado di mettere in difficoltà chiunque, ma noi cercheremo di onorare la partita al meglio schierando la migliore formazione possibile".

ma.mu.