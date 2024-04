Tennistavolo In Serie A1 semifinale playoff. Tra l’Apuania di Volpi e la finale scudetto resta solo il Norbello

Apuania Tennistavolo nuovamente ai tavoli questo pomeriggio per la semifinale scudetto contro il Norbello Oristano (palazzetto di Avenza, ore 18, porte socchiuse). La formula prevede la prima squadra classificata nella stagione regolare contro la quarta, mentre la seconda (il Messina) affronta la terza (Bagnolese Mantova), per cui ai carraresi sono toccati i sardi, già battuti nelle due gare di campionato per 4-0 e 0-4. La semifinale si gioca con una partita secca, in casa della squadra meglio piazzata, e in caso di pareggio passerà l’Apuania, sempre perché meglio classificata nella stagione regolare.

Questa la classifica finale dopo 14 giornate di A1: Apuania Carrara 20; Messina 17; Bagnolese Mantova 15; Norbello Oristano 13; Cagliari 10; Prato 5; Napoli 2. In caso di vittoria o pareggio, l’Apuania affronterà poi la vincente dell’altra semifinale (molto probabilmente il Messina, rinnovando così la sfida che ha caratterizzato gli ultimi anni al vertice del tennistavolo italiano) con gara uno fuori casa, gara due tra le mura amiche ed eventuale bella ancora a Carrara. Per i gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi (nella foto), che hanno lo scudetto cucito sulla maglia in quanto vincitori dell’ultimo campionato, si tratterebbe del settimo titolo tricolore, dopo quelli del 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2023.

ma.mu.