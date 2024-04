Tennistavolo. La Bonfatti Filettature vince il derby cittadino

L’ultima giornata di campionato ha regalato un appassionante derby stracittadino in B2, che ha visto questa volta prevalere con un tiratissimo 5-4 la Bonfatti Filettature Cdr, la quale ha così legittimato il terzo posto in girone, togliendosi la soddisfazione di battere la prima della classe, ovvero la Zerosystem, peraltro già matematicamente promossa da alcune giornate e ancora orfana di capitan Bacchelli, sostituito dal giovanissimo Davide Monari. Decisivo il successo di Lorenzo Guercio contro Daniele Rossi e quello di Luca Verati contro Michele Bignami. In C1, la Ts Villa D’Oro ha regolato con un sonoro 5-0 Ferrara nel match valido per aggiudicarsi la seconda piazza del girone che potrebbe valere un ripescaggio, mentre nel raggruppamento Nord la Cobi Meccanica, che ha chiuso comunque la stagione al terzo posto, ha perso in casa per 5-1 contro il fanalino di coda Poviglio. Derby tutto modenese anche in C2, con la Pfm che ha superato per 5-1 la Pizzeria Vesuvio Cdr, a sua volta scesa in campo in formazione di emergenza.