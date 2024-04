Tennistavolo. La Giara manca il ’match point’. Ora deve battere Cortemaggiore

A una giornata dalla fine dei campionati a squadre di tennistavolo la Giara Assicurazioni, con le sue due formazioni di punta, rimane in corsa per il secondo posto nei rispettivi gironi

di serie C1. Intanto però, nello scorso fine settimana, il primo “match-point” è andato in fumo. A fallirlo è stata la squadra “B” societaria, battuta per 5-3 in casa di un San Polo alla caccia di punti salvezza e presentatosi all’appuntamento con il suo terzetto migliore. Vincendo a Parma, i ferraresi si sarebbero assicurati matematicamente il piazzamento d’onore, che sarebbe stato utile per un improbabile, ma teoricamente possibile ripescaggio in B2 per la prossima stagione. Sul campo, però, non è andata così, nonostante la stupenda prova del giovane Andreoli, capace di battere, uno dopo l’altro, l’ottimo Pacchiosi, il quotato Fava (che l’aveva sconfitto nella gara di andata) e, soprattutto, il fortissimo numero uno locale Del Sante, a lungo classificato nella seconda categoria italiana. Per l’under 13 della Giara Assicurazioni – arrivato a 22 vittorie negli ultimi 25 singolari disputati fra campionato e tornei – sembrano ormai non esserci limiti, in una fase di crescita costante e sempre più veloce che prospetta, a questo punto, orizzonti davvero di alto livello. Peccato che a Parma siano mancati i punti di Curarati, stranamente a vuoto, e di D’Amore. Per conquistare il secondo posto del girone E, ora, gli estensi dovranno superare l’imbattuta Cortemaggiore.