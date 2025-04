Tennistavolo Lucca: promozioni e retrocessioni nei campionati nazionali e regionali

Si sono conclusi i campionati nazionali e regionali del Tennistavolo Lucca. A livello nazionale, dopo le ultime stagioni costellate di successi e promozioni per le squadre rossonere, la stagione sportiva si è conclusa con una promozione, una retrocessione ed un ottimo piazzamento della neopromossa squadra di serie "A2". Pur sconfitta nell’ultima giornata per 1-4 contro l’Antoniana Pescara, la squadra composta da Di Fiore, Mankowski, Puppo e Ragni ha ottenuto un quinto posto in classifica, conquistando, così, l’obiettivo salvezza.

Non è andata bene alla neopromossa in serie "B1" (formata da Meloni, Cerquiglini, Bemi e Conciauro), che ha chiuso penultima, retrocedendo, con l’ultima gara che ha registrato una secca sconfitta 5-0 contro il Vita-Maitek. Per quanto riguarda l’ultima squadra nazionale, la neopromossa di serie "C1" girone "I", ha concluso in bellezza, vincendo 5-0 contro l’Acsi Pisa, con i punti di Niccoletti e Nottolini (2), Gherardi (1), chiudendo, così, in terza posizione.

Per le regionali vince la "D2/B" con Rossi (2), Chicca (2), Cotrozzi (1), Dianda e Nieri che battono 5-2 il Dlf Pisa e si posiziona a metà della classifica. Vince anche il Lucca "C" della "D2" che supera 5-2 Valdera "A", con due punti di Giuntini, un punto di Maccagnano e Raffaelli e un punto nel doppio Maccagnano-Naldi e termina il campionato al terz’ultimo posto, due punti sopra i compagni del Lucca "D" che rimane il fanalino di coda della classifica pur avendo riposato nell’ultima giornata. Sconfitta per la "C2/B" che perde 1-5 conto il Dlf Viareggio e la "D2/A" che perde di misura 3-4 contro l’Apuania Carrara, chiudendo, rispettivamente, al quinto e al terzo posto. Anche la "D1/A" rimedia una sconfitta 2-5 contro l’Apuania Carrara nell’ultima giornata.

Si chiude nel migliore dei modi il campionato del Lucca "A" e del Lucca "B" della serie "D3", girone "A": entrambe hanno condotto un bel campionato, posizionandosi al secondo posto e al primo posto della classifica. Per il Lucca "B" è arrivata, quindi, la promozione diretta in serie "D2".

Alessia Lombardi