Tennistavolo. L’Under 17 Ferretti sul gradino più alto a Verona

Carrellata di gare individuali nell’ultimo fine settimana di tennistavolo. Il risultato migliore per gli atleti modenesi è stato centrato dall’Under 17 villadoriana Elena Ferretti, che nell’ambito delle manifestazioni dedicate alla ’Giornata Rosa’ è salita sul podio più alto a Verona (nella foto al centro un’immagine che la stessa Ferretti conserverà: la premiazione sul podio per il primo posto che è riuscita ad ottenere).

Ottimo risultato a Coccaglio (Brescia), anche per Paolo Bisi, che quest’anno ha vestito proprio la maglia di Brescia e che nella competizione di II Categoria ha portato a casa un bel bronzo, sconfitto in semifinale solo dal vincitore, l’umbro Baciocchi. Sempre a Coccaglio, poca strada per Daniele Rossi, out al secondo turno, e per Michele Bignami eliminato al primo turno del tabellone finale. Presso il Centro Federale di Terni, invece, si sono svolte le gare giovanili, ma con scarsa gloria per i ragazzi modenesi: unico risultato degno di nota nel Doppio Under 15 maschile, dove il villadoriano Lorenzo Rettighieri e il forlivese Nita Enrico Gabriel sono arrivati fino ai quarti di finale, battuti dai vincitori del titolo, i friulani Trevisan e Paulina, dunque non due avversari ’a caso’.

a.t.