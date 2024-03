Tennistavolo, Nel torneo promozionale di lucca Ariana Ussi s’impone nella categoria Under 21 Negli Under 13 Matteo Betti conquista il bronzo

Successo di Arianna Ussi al torneo regionale promozionale di tennistavolo disputato ai tavoli di Lucca. L’atleta della Apuania Carrara, che a febbraio si già era aggiudicata il torneo di Pisa, un po’ a sorpresa si impone anche a Lucca nella categoria Under 21, dopo che girone eliminatorio supera nell’ ordine Liberiano Boffa per 3-0 (11-8, 11-7, 11-8) e Davide Ernesto Picello per 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) mentre è sconfitta 1-3 (11-7, 10-12, 6-11, 9-11) da Mariano Ercolini. Con due vittorie e una sconfitta, la pongista carrarese si piazza al secondo posto nel proprio girone e conquista l’accesso al tabellone finale, quello ad eliminazione diretta. Qui riesce nell’impresa di battere nei quarti di finale Ginevra Ruggeri per 3-1 (11-7, 8-11, 12-10, 11-6), in semifinale Nicola Ceccanti per 3-1 (9-11, 11-9, 11-2, 13-11) e in finale Mariano Ercolini per 3-0 (11-4, 11-9, 11-9).

Nella stessa categoria, buona prestazione di Lorenzo Van Thanh che pur non demeritando, non riesce a superare il girone iniziale (per lui due sconfitte e una vittoria che lo collocano al terzo posto del prorprio girone eliminatorio).

Negli Under 13, in gara anche Matteo Betti che si classifica al terzo posto nel girone preliminare con due sconfitte e una vittoria, e non accede al tabellone principale ad eliminazione diretta. I tre atleti erano accompagnati dal tecnico delle giovanili Massimo Petriccioli, soddisfatto della prova dei suoi.

ma.mu.