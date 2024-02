Tennistavolo Nel torneo regionale di Pisa Arianna Ussi a sorpresa trionfa negli Under 21 Matteo Betti è terzo

Un primo e un terzo posto per i ragazzi dell’Apuania Tennistavolo impegnati nel torneo regionale di Pisa. Nella categoria Under 21 successo per Arianna Ussi (classe 2005) mentre nell’Under 13 terzo gradino del podio per Matteo Betti (2012). In gara anche Lorenzo Riservato Van Thanh ( 2006) nell’Under 21. Nell’under 21 Arianna Ussi compie l’impresa e a sorpresa vince il torneo, con un percorso netto di 5 vittorie, 15 set vinti e nessuno perso. Nel girone iniziale la Ussi supera Liberiano Boffa per 3-0, Filippo Suppo per 3-0 e Leonardo Niccolai per 3-0. Nel successivo tabellone a eliminazione diretta, supera Arpan Ghelardi per 3-0 e infine ancora Filippo Suppo per 3-0. Buono anche il percorso di Matteo Betti negli Under 13. Nel girone di qualificazione vince 3-1 su Davide Ernesto Picello e sempre per 3-1 su Federico Manfredini Traistaru, mentre è sconfitto 0-3 da Martina Stefani. Classificato secondo nel girone, è entrato nel tabellone ad eliminatoria diretta e in semifinale è sconfitto 0-3 da Filippo Suppo.

Negli Under 21 Lorenzo Riservato Van Thanh ha disputato buone partite ma non è riuscito a superare il girone iniziale. Soddisfatto dei ragazzi, è il tecnico Benas Skirmantas.

Nella foto, Arianna Ussi, Matteo Betti e Lorenzo Riservato Van Thanh