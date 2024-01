Tennistavolo Nelle rassegne nazionali. En plein dell’Apuania. La squadra di B1 polverizza il Cascina

Rinviata la partitissima di A1 per l’impegno di Bobocica nelle qualificazioni olimpiche con la maglia azzurra, tre successi in altrettante gare per le squadre l’Apuania Tennistavolo impegnate nella prima di ritorno dei rispettivi campionati nazionali minori.

Nella B1, girone C, buona prestazione di squadra e larga vittoria per 5-1 sul Cascina con i punti di Lorenzo Ragni (2), Enrico Puppo (2) e Bena Skirmantas (1). La classifica: Camerino (Macerata) e Apuania Carrara 14; Lucca e Reggio Emilia 12; Cascina e Prato 4; Montemarciano (Ancona) e Poviglio (Reggio Emilia) 2. La prima sale in A2, le ultime due retrocedono in B2.

Nella B2, girone D, successo esterno per 2-5 a La Spezia con tre punti firmati da Edoardo Cremente e due da Luca Della Rosa, a secco Giacomo Betti all’esordio nella categoria. La classifica: Villa d’Oro Modena 16; Apuania Carrara 14; Città dei Ragazzi Modena 10; Alfieri Romagna 8; Prato e Perugia 6; Genova 4; La Spezia 0. La prima sale in B1, le ultime due scendono in C1.

In Serie C1, ottavo successo nella C1, girone I, con un 5-3 sul Cascina. I punti sono di Lorenzo Cammarano (2), Krisztina Nagy (2) e Daniele di Leva (1). La classifica: Apuania Carrara 16; Prato B 12; Cascina e Sestese B 10; Prato A 8; TT Firenze 6; Sestese A 2; Pistoia 0.

ma.mu.