Tennistavolo, nelle rassegne regionali turno da dimenticare per le compagini dell’apuania. In Serie C2 i carraresi alzano bandiera bianca contro la forte capolista Grosseto

Due sconfitte casalinghe per le squadre della Apuania Carrara Tennistavolo nella quinta giornata di ritorno dei rispettivi campionati regionali. Nella C2, girone A, i gialloazzurri sono battuti tra le mura amiche dalla capolista Grosseto per 2-5. Per Carrara i punti sono firmati da Armando Zuanigh (uno) e Marco Campanini (uno), a secco Nicola Bogazzi al suo esordio nella categoria. La classifica: Grosseto 22; Costa degli Etruschi 20; Cascina 18; Forte dei Marmi 12; Apuania Carrara 10; Livorno 9; Viareggio 4; Lucca 2. Le prime due accedono ai playoff per la C1, la penultima va ai play out per la retrocessione in D1, l’ultima retrocede direttamente in D1.

Anche nella D1, girone A, stop casalingo contro il Pisa per 2-5, con i punti di Pamela Bellari (uno) e Leonardo Ruocco (uno), a secco Pietro Gervastri. Una sconfitta che consente al Livorno di agganciare Carrara in vetta. La classifica: Apuania Carrara e Livorno 18; Pisa 16; Cascina, Forte dei Marmi e Volterra 14; Viareggio e Costa degli Etruschi 2. La prima è promossa in C2, la penultima disputa i play out per la retrocessione in D2, l’ultima retrocede direttamente in D2.

Nella D2, girone A, l’Apuania ha osservato il turno di riposo, ma nonostante lo stop resta al secondo posto, a ridosso della vetta. La classifica: Forte dei Marmi e Pisa 16; Apuania Carrara 12; Cascina 10; Forte de Marmi Sottopoggio e Lucca 8; Viareggio 6. La prima è promossa in D1. Obiettivo principale delle tre squadre carraresi è il mantenimento della categoria, ma non è da escludere qualche promozione.

