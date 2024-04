Tennistavolo, nell’ultima giornata vittoria su Cortemaggiore che vale il secondo posto. Colpaccio Giara, che chiude in bellezza

Un solo successo, per la Giara Assicurazioni, nell’ultima giornata dei campionati di tennistavolo. Ma che vittoria, quella della squadra “B” societaria: un clamoroso 5-3 casalingo in C1 sulla fortissima capolista Cortemaggiore, ancor più sorprendente se si pensa che i ferraresi, privi dell’indisposto Andreoli, si sono presentati in campo a ranghi

pesantemente ridotti. A compiere l’impresa sono stati capitan Curarati, che con i suoi due punti (uno dei quali sul quotato Milza, battuto in tre set) ha riscattato la pessima giornata di Parma, e soprattutto D’Amore, che in vero e proprio stato di grazia ha costretto alla resa sia lo stesso Milza, sia Molinari, sia il forte Dernini, tutti battuti alla “bella”. Il match, caratterizzato da giocate spettacolari, ha fruttato al team estense i punti necessari per blindare il secondo posto in

classifica (20 punti: dieci vittorie e quattro sconfitte) senza dover attendere i risultati dagli altri campi. La piazza d’onore non basta per la promozione, ma resta agli atti come prova di una stagione di alto livello, con capitan Curarati che con il 71% di positività è stato il settimo miglior giocatore del girone, l’under 13 Andreoli che ha chiuso con il botto (62%, ma otto vittorie negli ultimi nove singolari) e D’Amore che, come numero tre della squadra, ha portato a casa un buon 45% di successi, impreziosito dalla superba tripletta di sabato scorso.

Per il resto, il fine settimana della società estense è stato negativo su tutti i fronti. Sempre in serie C1, la squadra “A”, in giornata no, ha ceduto per 5-0 a Modena nello scontro diretto con la Villa d’oro Modena, chiudendo così il campionato in terza posizione (18 punti: nove vittorie e cinque sconfitte). Si tratta, comunque, di una sconfitta che non macchia l’ottima stagione disputata, con Gallerani (68% di positività) e Sani (59%) quasi sempre in buona luce e la coppia Antonucci (42%) – Caravita (37%) a spartirsi, con discrete prove, il ruolo di terzo uomo.

In serie D1, come da pronostico, la terza squadra della Giara Assicurazioni è stata battuta a domicilio dalla capolista Arsenal Cadelbosco (1-5), con punto della bandiera del giovane Blasi.