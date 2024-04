Tennistavolo. Reggio batte Milano senza fare fatica

Il TT Reggio Grissin Bon (21) chiude con una vittoria il campionato di Serie A2. Già certa del secondo posto alle spalle della capolista Aon Milano, Reggio supera 4-0 la Ciatt Firenze (0), fanalino di coda: apre Spelbus, che regola 3-1 Bongini, poi è la volta di Gualdi e Seretti, che superano Cerofolini e Stasi; chiude i conti, infine, il 3-1 di Gualdi a Bongini.

In B maschile il TT Reggio Ferval (20) batte 5-3 l’Apuania Carrara (22), trascinata dalle doppiette di Liu e Sanzio; sconfitta esterna per l’Audax Sun Ballast Poviglio (4), cui non bastano le due vittorie a testa di Ziliani e Conciauro per evitare il 5-4 per mano della Physis Cascina (8).