Tennistavolo. Reggio torna al successo

Ritorno al successo per il TT Reggio Emilia Grissin Bon, che nella terza giornata di ritorno si impone 4-0 sulla Physis Cascina. Dopo aver racimolato un solo punto nelle due precedenti giornate, la formazione cittadina arriva in Toscana con grande determinazione e ad aprire le danze è il solito Spelbus, che si impone in 4 set su Capuccio; il risultato viene bissato da Gualdi, che vince 3-0 con Nita, mentre Seretti deve faticare per regolare al quinto Pecchi. A chiudere i conti, con un 3-0 più netto di quanto non dicano i parziali dei set, è ancora Spelbus su Nita. Con questo risultato Reggio rimane solo al secondo posto a -3 dalla capolista Milano.