Tennistavolo. Rettighieri non delude a Terni. Terzo posto nel torneo nazionale

Lo scorso fine settimana del tennistavolo è stato dedicato ai tornei Giovanili di livello Nazionale, svoltisi presso il centro Federale di Terni e con alcuni buoni risultati dei portacolori modenesi.

Tra i modenesi, appunto, il migliore è stato ancora una volta il villadoriano Lorenzo Rettighieri, che nella gara Under 15 è arrivato terzo, sconfitto solo in semifinale del toscano Giulio Campagna, dominatore assoluto della manifestazione. Rettighieri, inoltre, ha superato anche il girone nella categoria Under 19, fermandosi però al primo turno del tabellone finale.

Da segnalare nell’Under 21 l’ottavo di finale di Daniele Rossi, mentre il figlio d’arte Cristian Ragni, esordiente in questo tipo di competizione, nell’Under 11 ha ben figurato seppur non superando il proprio girone principale si è imposto nel tabellone di consolazione.

Dopo le parentesi delle gare individuali, l’anno 2024 si concluderà con le ultime giornate dei campionati a squadre nazionali e regionali che vedranno protagonisti anche i portacolori della nostra provincia.