Tennistavolo Semifinale playoff di serie A1. L’Apuania liquida i sardi del Norbello. E’ finale scudetto

Pronostico rispettato per l’Apuania Tennistavolo che in casa, nella gara secca valida per la semifinale playoff, batte i sardi del Norbello Oristano con un rotondo 3-0 e vola alla finale scudetto. I carraresi replicano i successi dei due incontri già disputati nella prima fase del torneo. Il primo ad andare al tavolo è Andrej Gacina (nella foto) che fatica ma ha la meglio su Gaston Alto per 3-2 (11-5, 8-11, 11-1, 10-12, 11-7) che non molla fino al quinto e decisivo set. Più agevole il compito di Mihahi Bobocica che batte Marco Antonio Cappuccio 3-0 (11-5, 11-8, 11-7) e per Tomislav Pucar che regola Sergei Mokropolov con un altro 3-0 (11-4, 11-7, 11-8). L’incontro si è chiuso sul 3-0 e non è stata giocata la quarta partita (che avrebbe visto di fronte Gacina contro Cappucci) perché ai carraresi sarebbe bastato un pareggio e sul 3-0 avevano già il pareggio assicurato e quindi la quarta partita sarebbe stata inutile. In serata i gialloazzurri non sapevano ancora chi sarà l’avversario che contenderà lo scudetto nella finale, perché l’altra semifinale tra Messina e Bagnolese Mantova è terminata a tarda ora. La prima gara di finale dovrebbe essere confermata per sabato 27 aprile fuori casa, il ritorno all’ombra delle Apuane il 1 maggio. Eventuale bella intorno al 10 maggio, ancora a Carrara.

ma.mu.