Tennistavolo: serie a1, nel recupero ’straccia’ prato. L’Apuania riparte con un netto 4-0

Riprende con un netto successo con il Prato il cammino della Apuania Tennistavolo nel campionato di A1. Nel recupero infrasettimanale della 4ª di ritorno, i gialloazzurri rispettano il pronostico e battono in casa i lanieri, penultimi, senza sussulti. Sospeso per oltre un mese a causa delle qualificazioni olimpiche, per l’Apuania il campionato è ripreso dallo stesso punto in cui si era fermato, ovvero con un 4-0. Il primo ad andare al tavolo è Lubomir Pistej che con un 3-0 (11-3, 11-6, 11-5) supera Csaba Kun, mentre Matteo Puppo ha la meglio su Taras Merzlikin con un altro 3-0 (11-7, 12-10, 11-9). Mihai Bobocica porta il terzo punto alla squadra battendo Alessandro Baciocchi con un altro 3-0 (11-1, 11-0, 11-0). L’ultimo punto è firmato da Pistej, questa volta vincendo con Merzlilin per 3-1 (11-4, 11-4, 5-11, 11-6) e chiudendo le ostilità dopo un’ora di gioco. Il conto dei set è di 12-1. Con questo successo la squadra del presidente Bellotti e del ds Volpi resta saldamente in testa a 3 giornate dalla fine della stagione regolare.

m.m.