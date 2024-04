Tennistavolo: sono in corso di svolgimento i campionati italiani paralimpici con oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia. Chi vince a Cadelbosco andrà alle Olimpiadi

Sono iniziati i campionati italiani paralimpici di tennistavolo, che si concluderanno domenica nella palestra comunale di via Galilei 27 a Cadelbosco Sopra, per l’occasione tirata a lucido grazie alla nuova pavimentazione realizzata dal Comune e sfoggiata proprio dai pongisti paralimpici.

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo, in collaborazione con il Tennistavolo Arsenal e col Comitato Regionale dell’Emilia Romagna, presieduti entrambi dal reggiano William Santini, col sostegno Regione Emilia Romagna e della Città di Cabelbosco di Sopra.

"Coloro che vinceranno a Cadelbosco voleranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 – spiega William Santini, motore dell’iniziativa - Abbiamo oltre 200 atleti tra i quali ben otto campioni europei e mondiali maschili e femminili, in carrozzina e ai piedi, perché i campionati italiani paralimpici sono divisi in varie categorie: dalla 1 al 5 quelli in carrozzina e dalla 6 alla 10 quelli in piedi; inoltre, nell’edizione 2024 abbiamo rappresentanze da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte. Domenica avremo le finali delle varie categorie, ma anche oggi e domani faremo le premiazioni dei doppi maschili e femminili. Domenica sarei felice di vedere la tribuna della palestra gremita di persone, visto che l’ingresso è gratuito. Sarebbe bello - chiude Santini - anche per tutti quegli atleti paralimpici che si cimenteranno ai vari livelli italiani avendo trovato nel tennistavolo un importante stimolo per esprimere loro stessi".