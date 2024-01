Tennistavolo Spazio alle qualificazioni olimpiche. Apuania, rinviato il big match contro il Messina

E’ rinviata a lunedì 29 gennaio, la prevista gara interna della Apuania Tennistavolo contro il Messina, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di A1. Il rinvio è dovuto agli impegni di alcuni atleti alle prese con le qualificazioni olimpiche di Parigi. Tra i giocatori della squadra gialloazzurra, quello coivolto è Mihai Bobocica (nella foto), già veterano della manifestazione avendo partecipato ai giochi olimpici di Pechino 2008 e di Londra 2012. Per l’atleta rumeno ma naturalizzato italiano, il compito in maglia azzurra è difficile, ma non impossibile, anche se nel ranking internazionale l’Italia è posizionata al 73° posto con 150 punti (in testa ci sono i cinesi con 7500).

Tornando al campionato italiano, per i carraresi la gara con Messina rappresenta comunque la occasione di un pronto riscatto dopo l’inaspettato scivolone in terra mantovana contro la matricola Bagnolese che, approfittando legittimamente delle pesanti assenze tra i carraresi (Tomislav Pucar, Andrej Gacina, Hampus Soderlund e Andrea Puppo) ha compiuto una prodezza da incorniciare. Per i carraresi ritornare ai tavoli vuol dire rimettersi subito in corsa per difendere quello scudetto cucito sulla maglia nella scorsa primavera e la gara con Messina offre il meglio del tennistavolo italiano degli ultimi anni.

ma.mu.