Tennistavolo Stagione da incorniciare per l’Apuania. Bellotti entusiasta per il risultati sportivi e organizzativi

Campionato e Coppa Italia, risultati sportivi ma anche organizzativi. "Sono contento delle due vittorie e di come la nostra squadra ha affrontato i due impegni – dice il presidente Guglielmo Bellotti (nella foto) dopo le due vittorie in campionato arrivate nel giro di due giorni – disputare due incontri in tempi ravvicinati costituisce un problema non facile da superare e sono orgoglioso di come la nostra squadra sia riuscita a passare indenne questo tour de force, mostrando concentrazione, determinazione e spirito di squadra". Per la prima volta nella sua storia, l’Apuania ha organizzato la fase finale di Coppa Italia, manifestazione che per importanza è seconda in Italia: "Dal lato sportivo abbiamo cercato di onorare al meglio la manifestazione. Ospitarla ci ha riempito di orgoglio e di responsabilità" dice Bellotti ringraziando il presidente della federazione nazionale Renato Di Napoli e tutto il consiglio federale: "Hanno creduto in noi, concedendoci l’onere e l’onore dell’organizzazione".

Intanto sull’Apuania è arrivata una pioggia di complimenti: oltre a quelli del governatore della Toscana Eugenio Giani e della sindaca Serena Arrighi, sono arrivati quelli di Enrico Isoppi (Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara), del Coni regionale e provinciale (rispettivamente Simoine Cardullo e Vittorio Cucurnia), del presidente regionale di federazione Luca Pancani.

ma.mu.