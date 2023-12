Tennistavolo Studenti in gara nella palestra della scuola. Grande successo per il torneo dell’istituto Barsanti. Trionfano Brio (biennio), Orrico e Del Moretto (triennio)

Successo all’istituto Barsanti di Massa del torneo di tennistavolo. Nella palestra della scuola si sono affrontati, suddivisi in tre categorie, gli studenti del biennio e del triennio, maschile e femminile. Per il biennio sono scesi in campo Diego Miron, Giulio Orrico, Rohan, Brio, Nabil, Bonuccelli ed Eddin. Per il secondo anno consecutivo ha trionfato Brio davanti a Nabil. Terzo è giunto Orrico. Per il triennio hanno partecipato Tognoni, Baldoni, Del Freo, Tavilla, Pucci, Orrico, Bragazzi, Giorgini, Manfredi, Fiorentino, Pintore, Riccardi e Filippo. Al termine di accesissime partite l’ha spuntata Orrico che, in una finale al cardiopalma, batteva il compagno Lorenzo Pucci solo al set di spareggio. Al terzo posto Tognoni, sul podio anche quest’anno dopo la vittoria del 2022. Il torneo femminile, infine, ha sorriso a Del Moretto che, dopo un estenuante girone, s’imponeva nell’ordine a Taggi e Chicchi. Al termine ci sono state le premiazioni con l’appuntamento per il prossimo anno.

E’ stata una bellissima mattinata di sport organizzata dal Dipartimento di educazione fisica, il suo referente Maurizio Fatticcioni e l’insostituibile prof Cristina Rebughini.